Trabzonspor, tüzük taslak çalışmaları tamamlandı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp tüzüğümüzün günün şartlarına göre ihtiyaca hasıl olan ve aksaklık içeren birtakım maddelerinin yeniden düzenlenerek Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’na uygun hale getirilmesine yönelik bir süredir yürüttüğümüz çalışmalarda sona gelinmiştir. Yeni tüzükle ilgili taslak, Yönetim Kurulumuz, Divan Başkanlık Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Kurulu, Disiplin Kurulu, Müze ve Arşiv Kurulu ile camiamızın paydaşlarının iş birliğiyle tamamlanmıştır. Tüzük taslağımız, camiamızın incelemesi amacıyla mevcut tüzüğümüzle birlikte resmi sitemizde yayınlanmıştır.

Taslak tüzüğü ve mevcut tüzüğü inceleyenler diledikleri takdirde aynı sayfada yer alan mesaj bölümüne görüş ve önerilerini yazarak kulübümüze iletebileceklerdir. Uygun bulunan görüş ve önerilerle birlikte son şekli verilecek tüzük taslağımız, Olağanüstü Genel Kurul’da delegelerimizin onayına sunulacaktır."

Bordo-mavili taraftarlar ayrıca tuzuk@trabzonspor.org.tr adresine görüş ve önerilerini mail yoluyla da iletebilecekler.

Gökmen Şahin

