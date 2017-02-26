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Trabzonspor yenilmezliğini sürdürdü

Trabzonspor, Ocak ve Şubat 2017 tarihlerinde Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yenilmezlik ünvanını sürdürdü.

Trabzonspor yenilmezliğini sürdürdü

26 Şubat 2017 12:06

Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Bordo-mavililer Ocak ve Şubat 2017 tarihlerinde oynadığı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer 6 lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçtır yenilmiyor. 44 gündür yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda ise 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Deplasmanda 5 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından deplasmanda yenilmezliğini ise 5 maça çıkardı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Attığı 5 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gördü.

Trabzonspor 2017 yılında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

13 Ocak 2017 Bursaspor-Trabzonspor: 1-2
18 Ocak 2017 Gümüşhanespor-Trabzonspor: 0-0 (Z.T Kupası)
22 Ocak 2017 Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1
26 Ocak 2017 Trabzonspor-A. Konyaspor: 1-0 (Z.T Kupası)
29 Ocak 2017 Trabzonspor-Gaziantepspor: 4-0
11 Şubat 2017 Osmanlıspor-Trabzonspor: 0-1
20 Şubat 2017 Trabzonspor-A. Alanyaspor: 0-0
25 Şubat 2017 A. Konyaspor-Trabzonspor: 1-1 

Etiketler: Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor


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