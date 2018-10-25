Trabzonspor'a yeni otobüs!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu sponsorluk anlaşmasının sıradan bir anlaşma olmadığını belirterek "Bunun tarihsel kökleri var. Her şeyden önce rahmetli Ali Osman Ulusoy başkanımız Trabzonspor kulübünün kurucu başkanlarından ve efsane başkanlarından. Bugün burada imzalayacağımız sponsorluk anlaşması ile bu kulübün kuruluşundan şu anda içinde bulunduğu günümüze kadar hizmeti geçen bir başkandan söz ediyoruz. Trabzon Türkiye'nin T'sidir sözü belki de Trabzon kentinin en güzel tanımlayan hafızalara kazıyan bir sözcü olarak tarihte yerini almıştır. Onun için her şeyden önce bir kez daha kendisini şükran ve rahmetle anıyoruz. Bu sponsorluk anlaşmasının gerçekleşmesinde pay sahibi olan Ulusoy ailesini rahmetli başkanımızın geleneklerini devam ettirdiğinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Öyle umut ediyorum ki bu sponsorluk anlaşması tüm camiamıza örnek olur. Farklı bir açıdan değerlendirmek lazım. Bir başkanın hizmetinin devamı şeklinde değerlendirmek lazım. Bu sponsorluğu gerçekleştirdiği ve kulübümüze gösterdiği hassasiyetten ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, “Babamın adının burada geçmesi bizi çok mutlu etmiştir. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Karşılıklı atılan imzaların ardından heyet, Trabzonspor A Takımı'na tahsis edilen aracın önünde basın mensuplarına poz verdi.

Gökmen Şahin