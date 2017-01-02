Trabzonspor, son 5 sezonda forvet hattına ciddi harcama yapmasına rağmen aradığı golcüyü bir türlü bulamadı. Ramil Sheydaev, Muhammet Demir, Suk ve Castillo geride kalan maçlarda golle tanışamazken, Dame N’Doye ise sadece 1 gol atabildi. Golcülerin performansından memnun olmayan Ersun Yanal, devre arasında takıma yeni bir golcü kazandırmakta kararlı.

TRABZONSPOR 5 SEZONDUR KALICI GOLCÜ BULUMADI

2009-2010 sezonunun devre arasında Gökhan Ünal takasıyla Fenerbahçe’den Trabzonspor’a gelen Burak Yılmaz’ın 2012-2013 sezonunda Galatasaray’a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. Yıldız oyuncunun söz konusu tarihte ayrılmasından sonra forvet hattında görev yapan Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N’Doye, Muhammet Beşir, Muhammet Demir, Ramil Sheydaev ve son transfer Suk’da bugüne kadar ortaya koydukları performansla soruna çare olamadı. Söz konusu dönem içinde 150 Milyon TL’lik bir harcama yapan bordo-mavililer, transferde en çok parayı bu bölgeye harcamasına rağmen aradığı golcü isme bir türlü kavuşamadı.

FORVETE HARCADIĞI PARA İLE TAKIM KURULUR

Trabzonspor’un son yıllarda forvete harcadığı para ile bir takım kurulabiliyor. Bordo-mavililerin aradığı golcüyü bulmak için harcadığı rakam Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden bir çok Anadolu takımının bütçesiyle orantılı. Karadeniz ekibi geçmişte yaşanan hataların tekrarlanmaması için transfer konusunda hassas hareket ederken, başta başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal, takımı hareketlendirecek golcü üzerinde duruyor.

ÖNCELİK LİG TANIYAN GOLCÜ

Trabzonspor, yurt içinde ve yurt dışında tespit ettiği oyuncularla ilgili olarak görüşmelerini sürdürüyor. Takıma direk katkı yapacak oyuncuları transfer etmeyi planlayan bordo-mavililer ara dönemde nokta transferlerle takımı güçlendirmeyi hedeflerken bu konuda hataya yer vermemek için ince eleyip sık dokuyor. Popov, Ndiaye, Ömer Şişmanoğlu ve Niasse gibi ligi tanıyan oyunculara forvet hattında yönelen Karadeniz ekibi, kiralama yada bonservisleriyle birlikte almak için girişimlerini sürdürüyor.

TRABZONSPOR 16 TAKIMIN GERİSİNDE KALDI

Trabzonspor, bu sezonun 16. hafta itibariyle gol yollarında 16 takımın gerisinde kaldı. 16 maçta 12 golle bordo-mavililer; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Osmanlıspor, Bursaspor, Torku Konyaspor, Antalyaspor, Adanaspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantepspor gibi takımların gerisinde kaldı. Akhisar Belediyespor’un ise 11 golü bulunuyor.

EMMANUEL MAS VE PEREİRA’YI KAMPA KATILIYOR

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Emmanuel Mas ve Pereira ise kampa katılıyor. Bugün akşam saatlerinde Antalya’da toplanacak olan bordo-mavililerde yeni transferlerin yarın yapılacak antrenmanda yer alacakları belirtildi.

(Gökmen Şahin / İHA)