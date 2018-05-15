Trabzonspor'da 50. yıl hayali çöküşe döndü

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna 50. yılında şampiyonluk hedefiyle başlayan bordo-mavili takım, söz konusu yılda teknik heyet ve yönetim değişikliği yaşayarak sıkıntılı bir süreç yaşadı. Sezonun henüz başında çöküş yaşayan bordo-mavili takım, ilk yarının bitimine doğru yeniden ayağa kalktı ancak ikinci yarının başlamasıyla yeniden düşüşe geçti ve hedeflerinin hiçbirini tutturamadı.

Liderin 20 puan gerisinde kaldı

Trabzonspor, ligin 33. haftasının sonunda lider Galatasaray'ın 20 puan gerisinde kalarak 52 puanla 5. sırada yer aldı. Bordo-mavililer, geçen sezonun aynı dönemine göre 1 puan daha fazla toplasa da şampiyonluk hayal ettiği sezonda tarihi fark yedi.

50. yılda bir şey değişmedi

Bordo-mavililer, ligde şu ana kadar 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 52 puan elde etti. İddialı başladığı 50. yılda, kötü bir grafik geçirdiği geçen sezondan sadece 1 puan daha fazla toplayabildi. Bordo-mavililer, söz konusu dönemin geçtiğimiz sezonunda 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek, 51 puanla 6. sırada yer almıştı.

Trabzonspor ligde git geller yaşadı

Süper Lig'in 2017-2018 sezonu bordo-mavililer için git gellerle dolu bir döneme oldu. Ligin ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, 9 puan ile 11. sırada yer aldı ve lider ile arasındaki puan farkı da 13'e çıktı. Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında sahasındaki 6-1'lık yenilgi sonrası teknik direktör değişimine giden Trabzonspor, ligin 16. haftasında zirvenin 5 puan gerisinde şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürür hale gelmişti. Karadeniz ekibi, daha sonra üst üste aldığı 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonrası hedeflerinin gerisinde kaldı.

Önce teknik heyet sonra yönetim değişikliği yaşadı

Trabzonspor, 50. yılında önce teknik heyet sonrasında ise yönetim değişikliği yaşadı. Ligin başında işlerin ters gitmesi ve tarihi skorlar alınmasının ardından hedeflerinin bir hayli uzağında kalan Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-0 öndeyken maçın 4-3 verilmesi ve ardından Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı alınan 6-1 mağlubiyet neticesinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın görevine son verildi. Yanal'ın ardından ise göreve tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay getirildi.

Yaşanan teknik adam değişikliği sonrası belli bir ivme yakalayan Karadeniz ekibi, bir süre sonra tekrar düşüşe geçmeye başlayınca Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı aldı. 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılan genel kurulda Ahmet Ağaoğlu başkanlığa seçildi.

Kupaya erken veda etti

Bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Atiker Konyaspor'a elenerek, kupa hasretine de son veremedi. Kupanın 4. turunda Çorum Belediyespor, 5. turunda da Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u eleyen Karadeniz temsilcisi, sahasında 1-1 berabere kaldığı Atiker Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek son 16 turunda kupa macerasını da sonlandırmış oldu. En son 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililerin, kupa hasreti de 8 sezona çıktı.

Hedeflerin hiç birini tutturamadı

Şampiyonluk yarışından kopan ve kupaya da erken vedan eden Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek şampiyon olmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılma umudu da ortadan kalktı. Çalımbay'ın takım son haftada ise sadece ligdeki konumunu korumak için mücadele edecek.

Trabzonspor, ligin son haftasında sahasında ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.

Gökmen Şahin