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Trabzonspor’da Abdulkadir Ömür şoku

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da, Abdulkadir Ömür sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Trabzonsporda Abdulkadir Ömür şoku

11 Mart 2018 13:53

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde T.M. Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, saat 13:30’da Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile İzmir’e hareket etti. Buradan Manisa’ya hareket edecek olan bordo-mavili kafilede, Abdulkadir Ömür sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılarak Akhisarspor deplasmanına getirilmedi. Arka adalesinde sakatlığı bulunan oyuncunun ağırlarının artması üzerine kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Omuzundan sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi’de Akhisarspor kadrosundan çıkartıldı. Bu oyuncularla birlikte sakatlıkları devam eden Durica, Bero, Castillo, Mustafa Akbaş ve Esteban’nın yanı sıra sarı kart cezalısı Hubocan’da kadroda yer almadı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, U21 takımında forma giyen Sami Can’ı kadroya dahil etti. 

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur Demirok, Okay Yokuşlu, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz şeklinde çıkması bekleniyor.  

 

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