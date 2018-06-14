Trabzonspor'da Ali Kemal Denizci, yönetim danışmanı olarak göreve başladı

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve Genel Sekreterİ Ömer Sağıroğlu ile birlikte sözleşmesini imzalayan Denizci, “Trabzonsporumuzun ihtiyacı olduğu her zaman yanında olduk. Kulübümüzün içinden geçtiği bu sıkıntılı süreçte yine elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Bayramlaşma cumartesi günü

Trabzonspor'da bayramlaşma töreni 16 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bayramlaşma töreninin 16 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Yönetim kurulu ile Teknik Direktör Ünal Karaman’ın da katılacağı bayramlaşma törenine tüm camia davet edildi.