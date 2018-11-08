Trabzonspor'da kadro değişiyor

Bordo-mavililer son 3 maçta aldığı beraberlikler sonrası fırsat haftalarında yaşadığı puan kayıpları zirve yolunda moralleri bozarken, Burak Yılmaz'la ilgili yaşanan sorunlarda camianın enerjisini almıştı. Takımın ve camianın yeniden enerjisini yükseltmek ve normale dönmek isteyen Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Ünal Karaman'ın kadroda bir dize değişiklik yapması bekleniyor. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda Kolombiyalı forvet oyuncusu Rodallega ile özel görüşmeler yapan deneyimli teknik adam, ileri uçta forma hasreti çeken ve hırslı bir görüntü sergileyen Nwakaeme de şans vermesi bekleniyor. Savunmada ve orta sahada değişikliğe gitmesi beklenmeyen Karaman'ın tek forvetle sahaya çıkarak sistem değişikliğini gidecek.

3. kez karşılaşacaklar

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan maçlarda taraflar sahalarında oynadıkları müsabakalardan 3 puanla ayrıldı. Malatya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Trabzon'da oynanan maçı ise bordo-mavili takım 4-1 kazanmıştı.

Trabzonspor 5 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor Süper Lig'de beş maçtır yenilmiyor. Bordo-mavililer 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu sezon ligde yakaladıkları en uzun yenilmezlik serisini elde etti. Bordo-mavililerin bu sezon deplasman karnesi ise arzu edilen seviyede değil. Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer bu sezon ligde elde ettiği 16 puanın 11'ni evinde 5'ini ise dış sahada elde etti.

11 maçtır deplasmanda kalesinde gol görüyor

Trabzonspor ligde deplasmanda 11 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bordo-mavililer son olarak 10 Şubat 2018'de deplasmanda Gençlerbirliği ile oynadığı maçta kalesini gole kapatmıştı. 0-0 beraberlik biten maçın ardından bordo-mavililer deplasmanda oynadığı 11 maçta kalesinde 16 gol gördü. Rakip filelere ise 20 gol gönderdi. Trabzonspor, söz konusu maçların ikisinde ise rakip fileleri havalandıramadı. Bu seri, bordo-mavililerin Süper Lig'de Mart 2001 ve Ağustos 2002 arasındaki 24 maçlık serisinden bu yana deplasmandaki en uzun gol yeme serisi oldu.

Gökmen Şahin