İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor'da, Sosa ve Toure sevinci

Trabzonspor'da, Sosa ve Toure sevinci
Trabzonspor'da, Sosa ve Toure sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Sosa ve Toure sevinci yaşanıyor. Sakatlıklarının ardından iyileşen iki oyuncunun da takımla birlikte çalışmalara başlaması Teknik Direktör Ünal Karaman'ın yüzünü güldürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, milli takım kamplarından henüz dönmeyen Onazi ile Kucka katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Hosseni ve Esteban'ın tedavileri yapılırken, Kamil Ahmet Çörekçi ise salonda çalıştı. Dün gerçekleştirilen antrenmanı sakatlıkları nedeniyle tamamlayamayan Mustafa Akbaş ve Yusuf Yazıcı antrenmanda yer aldı.

Sosa ve Toure sevinci 

Sakatlarının ardından iyileşen Sosa ve Toure antrenmana katıldı. Galatasaray maçında forma giyemeyen Senegalli Toure ile sarı-kırmızılı takımla oynanan maçta sakatlanan Sosa da tedavilerinin ardından takımla çalıştı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.  

Gökmen Şahin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.