Yeniden yapılanma planlamasıyla başladığı sezonda yeni bir takım oluşturmaya çalışan Trabzonspor'da, her hafta artan veriler bordo-mavilileri gelecek adına umutlandırdı. Ligde sıkıntılı ve çalkantılı günler geçiren Karadeniz ekibinde takımın ve futbolcuların yükselen verileri Teknik Direktör Ersun Yanal'ı gelecek adına sevindiriyor.

Bordo-mavililerin son 6 lig maçına bakılarak yapılan araştırmada topla oynama, topa sahip olma, pas, ceza alanına top, isabetli şut gibi verilerinde artan istatistikleri dikkat çekerken, yüzde 51.4 ile topa sahip olmada 6. sırada Trabzonspor yer aldı. Yüzde 59.6 ile Galatasaray ise ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ceza alanına topta yüzde 43.0 oranıyla 5. sırada yer alırken, yüzde 50.4 ile Fenerbahçe ilk sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Mehmet Ekici ise ceza alanına 106 top göndererek bu alanda Spor Toto Süper Lig'de ilk sırada yer aldı. Durica ise 204 top karşılayarak rakipten top karşılama sıralamasında ise 5. sırada yer aldı.

Gökmen Şahin