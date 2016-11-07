Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Trabzonspor'da veriler yükseliyor

Trabzonspor'da veriler yükseliyor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmasına rağmen Trabzonspor'da olumlu yönde artan istatistikler Teknik Direktör Ersun Yanal'ı gelecek haftalar adına sevindiriyor.

Trabzonsporda veriler yükseliyor

07 Kasım 2016 13:31

Yeniden yapılanma planlamasıyla başladığı sezonda yeni bir takım oluşturmaya çalışan Trabzonspor'da, her hafta artan veriler bordo-mavilileri gelecek adına umutlandırdı. Ligde sıkıntılı ve çalkantılı günler geçiren Karadeniz ekibinde takımın ve futbolcuların yükselen verileri Teknik Direktör Ersun Yanal'ı gelecek adına sevindiriyor.

Bordo-mavililerin son 6 lig maçına bakılarak yapılan araştırmada topla oynama, topa sahip olma, pas, ceza alanına top, isabetli şut gibi verilerinde artan istatistikleri dikkat çekerken, yüzde 51.4 ile topa sahip olmada 6. sırada Trabzonspor yer aldı. Yüzde 59.6 ile Galatasaray ise ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ceza alanına topta yüzde 43.0 oranıyla 5. sırada yer alırken, yüzde 50.4 ile Fenerbahçe ilk sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Mehmet Ekici ise ceza alanına 106 top göndererek bu alanda Spor Toto Süper Lig'de ilk sırada yer aldı. Durica ise 204 top karşılayarak rakipten top karşılama sıralamasında ise 5. sırada yer aldı. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!