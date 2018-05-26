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Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması

Trabzonspor, teknik direktör konusunda basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspordan teknik direktör açıklaması

26 Mayıs 2018 21:47

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde çeşitli basın kuruluşlarında yer alan teknik direktörlük görevlendirmesine dair haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Kulübümüz borsaya açık bir şirkettir ve herhangi bir anlaşma durumunda bunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirecektir. Bu bağlamda teknik direktörlük konusunda basında yer alan haberlerin konunun gerçeğini yansıtmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."  

Gökmen Şahin
 

 

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