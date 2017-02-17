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Trabzonspor'un 3 silahşörü

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadıkları futbolla Trabzonspor'u şahlandıran Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ve Castillo, ofansif futbolu benimseyen Teknik Direktör Ersun Yanal'ın hücum zenginliği artırdı.

Trabzonsporun 3 silahşörü

17 Şubat 2017 14:26

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında aldığı saha sonuçlarıyla başarısız bir görüntüyle devreyi kapatan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında ise hücum zenginliğiyle dikkat çekiyor. Sahadan galibiyetle ayrıldığı Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarında kadroyu bozmayarak önemli bir çıkışa imza atan Karadeniz ekibinde Olcay Şahan, Yusuf Yazacı ve Castillo, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın hücum zenginliğini arttırdı. Bu üçlüye ek olarak Mas ve Pereira'da takımı sırtlayan oyuncular arasında yer aldı.
Sezonun ilk yarısında gol yollarında sorun yaşayan Trabzonspor, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ve Castillo'yla ligin ikinci yarısında hücum zenginliği ön planda olan takım görüntüsü verdi. Teknik Direktör Ersun Yanal, 20 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçında da bu üçlüyü bozmayacak.

Olcay Şahan

Sezonun ikinci yarasında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a gelen oyuncu, bordo-mavili ekibin hücumdaki en önemli zenginliklerinden biri oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın saha içerisinde oyuncunun tecrübesinden yararlanırken, Olcay Şahan 1 gol ve 2 asistle hücum bölgesinde Castillo ve Yusuf Yazıcı ile çok iyi uyum sağladı.

Yusuf Yazıcı

Trabzonspor'un son yıllarda alt yapıdan A takıma kazandırdığı en önemli isimlerin başında geliyor. Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasının ardından 10 numara pozisyonuna geçti. Yusuf Yazıcı, 4 maçtaki 2 gol ve 2 asistlik performansla takımın en dikkat çeken oyuncusu olarak ön plana çıkarken, Olcay Şahan ve Castillo ile birlikte iyi bir uyum sağlayarak takımın beyni pozisyonunda yer aldı.

Castillo

Sıkıntılı bir sürecin ardından takıma kazandırılan ve ilk yarıda sergilediği performans ile eleştiri oklarını üzerine çeken Castillo ise ligin ikinci yarısıyla birlikte performansıyla dikkat çeken oyuncuların başında yer alıyor. Hırslı futboluyla dikkat çeken oyuncu Gaziantepspor karşısında 2 gol atarak kalitesini gösterdi. Kolombiyalı oyuncunun performansında ise Olcay ile birlikte Yusuf Yazıcı ile yakaladığı uyumun büyük etkisi var.

Yanal, Senegalli golcüden vazgeçmiyor

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, forvet tercihinin son haftalarda olduğu gibi yine Dame N'doye'dan yana kullanması bekleniyor. Kazanan kadroyu bozmayı düşünmeyen ve kadro istikrarı yakalayan tecrübeli teknik adamın kararında Senegalli golcünün yükselen form grafiğinin yanı sıra takıma olan katkısının büyük etkisi bulunuyor. Yeni transfer Rodallega'nın performansından da memnun olan Ersun Yanal, iki golcü arasında tercih yapmakta zorlanırken, forvet oyuncularını yakın markaja aldı. Tecrübeli teknik adamın N'Doye ve Rodallega'nın antrenmanlardaki çalışma temposunu mercek altına alırken, takıma daha çok katkı sağlayacağına inandığı oyuncuyu tercih edecek. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Castillo, olcay şahan, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, yusuf yazıcı


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