İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor'un deplasmanda gol yeme hastalığı sürüyor

Trabzonspor'un deplasmanda gol yeme hastalığı sürüyor
Trabzonspor'un deplasmanda gol yeme hastalığı sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 9 deplasman maçında kalesini gole kapatamadı. Bordo-mavililer 207 gündür dış sahada oynadığı maçlarda kalesinde gol görüyor.

Spor Toto Süper Lig'de dün Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dış sahadaki galibiyet hasretini sürdürürken, deplasmanda oynadığı son 9 maçta ise kalesinde gol gördü. Deplasmanda en son 10 Şubat 2018'de Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı maçta kalesini gole kapatan Trabzonspor, söz konusu tarihten sonra dış sahada oynadığı 9 Süper Lig maçında da kalesinde gol gördü.

Galip geldiği maçlarda da gol yedi 

Trabzonspor, deplasmanda galip geldiği maçlarda bile kalesini gole kapatamadı. Karadeniz ekibi dış sahada kalesinde gol gördüğü son 9 maçta 4 galibiyet elde etti. 3 maçta sahadan yenik ayrılırken, 2 maçta ise beraberlik aldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda kalesinde 14 gol görürken, rakip fileleri ise 16 kez havalandırdı.

Bu sezon galibiyet yok 

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta ise galibiyet göremedi. Dış sahada adeta kabus yaşayan Karadeniz ekibi, oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. 1 puan toplayan bordo-mavililer dış saha sıralamasında 15. sırada yer aldı.

Trabzonspor'un deplasmanda 9 maçtır kalesine gole kapatamadığı maçlar şöyle:

24.02.2018 A. Alanyaspor - Trabzonspor: 1-2
12.03.2018 Akhisarspor - Trabzonspor: 1-3
01.04.2018 Galatasaray - Trabzonspor: 2-1
16.04.2018 Osmanlıspor - Trabzonspor: 3-3
28.04.2018 Antalyaspor - Trabzonspor: 1-2
13.05.2018 Bursaspor - Trabzonspor: 1-3
12.08.2018 Başakşehir - Trabzonspor: 2-0
25.08.2018 Ankaragücü - Trabzonspor: 2-2
17.09.2018 A.Alanyaspor - Trabzonspor: 1-0  

Gökmen Şahin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.