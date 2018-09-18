Trabzonspor'un deplasmanda gol yeme hastalığı sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de dün Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dış sahadaki galibiyet hasretini sürdürürken, deplasmanda oynadığı son 9 maçta ise kalesinde gol gördü. Deplasmanda en son 10 Şubat 2018'de Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı maçta kalesini gole kapatan Trabzonspor, söz konusu tarihten sonra dış sahada oynadığı 9 Süper Lig maçında da kalesinde gol gördü.

Galip geldiği maçlarda da gol yedi

Trabzonspor, deplasmanda galip geldiği maçlarda bile kalesini gole kapatamadı. Karadeniz ekibi dış sahada kalesinde gol gördüğü son 9 maçta 4 galibiyet elde etti. 3 maçta sahadan yenik ayrılırken, 2 maçta ise beraberlik aldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda kalesinde 14 gol görürken, rakip fileleri ise 16 kez havalandırdı.

Bu sezon galibiyet yok

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta ise galibiyet göremedi. Dış sahada adeta kabus yaşayan Karadeniz ekibi, oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. 1 puan toplayan bordo-mavililer dış saha sıralamasında 15. sırada yer aldı.

Trabzonspor'un deplasmanda 9 maçtır kalesine gole kapatamadığı maçlar şöyle:

24.02.2018 A. Alanyaspor - Trabzonspor: 1-2

12.03.2018 Akhisarspor - Trabzonspor: 1-3

01.04.2018 Galatasaray - Trabzonspor: 2-1

16.04.2018 Osmanlıspor - Trabzonspor: 3-3

28.04.2018 Antalyaspor - Trabzonspor: 1-2

13.05.2018 Bursaspor - Trabzonspor: 1-3

12.08.2018 Başakşehir - Trabzonspor: 2-0

25.08.2018 Ankaragücü - Trabzonspor: 2-2

17.09.2018 A.Alanyaspor - Trabzonspor: 1-0

Gökmen Şahin