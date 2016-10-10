Spor Toto Süper Lig’in ilk 6. haftasında sergilediği performansla ve aldığı saha sonuçlarıyla hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, 16 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Akhisar Belediyespor maçıyla kötü günleri geride bırakmayı istiyor. Geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta çıkan olaylar nedeniyle 4 maç kendi sahasında seyircisiz oynama ve 1 maç tribün cezası alan Trabzonspor, bu sezon Akhisar Belediyespor karşısına sahasında cezasız ilk maçına çıkacak. Dolu tribünlerde taraftarıyla buluşmayı arzulayan bordo-mavililer yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

KÖTÜ GİDİŞ MASAYA YATIRILDI

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu ve teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig’de oynanan 6 maçın 4’ünü kaybeden takımın durumunu masaya yatırdı. Kötü gidişin sebeplerinin araştırıldığı zirvede futbolcularla da temas kuruldu. Milli oyuncuların takıma dönmesiyle birlikte görüşmeler hem yönetim hem de teknik heyet bazında devam edecek. Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasını diriliş haftası olarak gören bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal saha içi etkenler kadar saha dışındaki etkenleri de araştırıyor. Sahada yapılan hataların giderilmesi noktasında teknik ve taktik yönden çalışmalarını sürdüren Yanal, milli takım kamplarında bulunan oyuncuların da dönmesiyle birlikte takımı ayağa kaldırmak için kafasında oluşturduğu oyun tarzını hayata geçirmeye çalışacak.

KAYBETME KREDİSİNİ TÜKETTİ

Ligin ilk 6. haftasında oynadığı maçlarda 4 yenilgi alarak tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Trabzonspor, kaybetme kredisini tüketti. Zorlu haftalara girileceği önümüzdeki günlerde puana çok ihtiyaç duyacak olan Karadeniz ekibi Akhisar Belediyespor galibiyetiyle birlikte yeni bir dönemin başlangıcının temellerini atmak istiyor. Trabzonspor, önündeki ilk 5. haftada sırasıyla Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor ile karşılaşacak. Söz konusu haftalarda İstanbul’un iki büyük takımıyla oynayacak olan Trabzonspor, rakipleriyle deplasmanda karşılaşacak.

YANAL’DAN YAKIN MARKAJ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Akhisar Belediyespor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor. Ligin ilk 6 haftalık bölümünde alınan sonuçların getirdiği olumsuzlukları takımının üzerinden atmaya çalışan tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda oyuncularıyla yakından ilgileniyor. İskelet kadro kurmakta zorlanan ve sürekli kadro değişikliğine giden tecrübeli teknik adamın son iki haftada ilk on birde görev vermediği Castillo ve Onazi’yi yeniden ilk on birde sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.