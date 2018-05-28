Trabzonspor’un en değerlileri gençleri

Spor Toto Süper Lig’i arzuladığı sıralamanın bir hayli gerisinde tamamlayarak hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor’da, genç oyuncular takımın tecrübeli isimlerini Avrupa piyasasında geride bıraktı. Altyapısıyla bilinen ve son yıllarda çıkardığı isimlerle adından söz ettiren bordo-mavili kulüp, genç oyunculara daha çok yatırım yapma kararı aldı. Özellikle son yıllarda Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen gibi genç yeteneklere A Takım kadrosunda şans veren Karadeniz ekibi Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekiyor.

TRABZONSPOR YUSUF VE ABDULKADİR ÖMÜR’E BİR DEĞER BİÇMİŞ DEĞİL

Takımın yıldız isimlerini sollayan genç oyunculardan Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir için transfermarkt verilerine göre, bir değer biçilse de bordo-mavili kulüp iki oyuncusu için bir değer biçmiş değil. Bugüne kadar iki isme gelen teklifleri geri çeviren Karadeniz ekibi, altyapıdan gelecek olan oyunculara bir idol oluşturması için Yusuf ve Abdulkadir Ömür’e bir misyon yüklemiş durumda.

21 yaşındaki Yusuf Yazıcı 7 milyon 500 bin Euro (41 milyon 252 bin TL) ile Trabzonspor’un en pahalı ismi oldu. Okay Yokuşlu 6 milyon Euro (33 milyon TL) ile Yusuf’u takip etti. Kucka 4 milyon 500 bin Euro (24 milyon 751 bin TL) değerinde olurken, diğer genç isimler Abdulkadir Ömür ve Onazi 4 milyon Euro (22 milyon TL) değerini buldu.

GENÇLERİN GERİSİNDE KALDILAR

Trabzonspor’da Burak Yılmaz 3 milyon 500 bin Euro (19 milyon 251 bin TL), Sosa ve Onur 3 milyon Euro’luk (16 milyon TL) değerleriyle aşağıya doğru iniş yapan isimler oldu. Olcay, Bero ve Castillo da değer kaybına uğrayan isimler oldu. Trabzonspor’da güncel oyuncu değerleri şöyle:

"Olcay 2 milyon 500 bin Euro (13 milyon 750 bin TL), Bero 2 milyon Euro (11 milyon TL), Castillo 1 milyon 750 bin Euro (9 milyon 625 bin TL), Pereira, Rodallega, Novak 1 milyon 500 bin Euro (8 milyon 139 bin TL), Mustafa Akbaş 800 bin Euro (4 milyon 336 bin TL), Esteban 750 bin Euro (4 milyon TL), Kamil Ahmet Çörekçi 700 bin Euro (3 milyon 793 bin TL)."