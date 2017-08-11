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  • Trabzon’un Maçka ilçesindeki çatışmada ağır yaralanan 16 yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu

Trabzon’un Maçka ilçesindeki çatışmada ağır yaralanan 16 yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Trabzonun Maçka ilçesindeki çatışmada ağır yaralanan 16 yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu

11 Ağustos 2017 19:52
Çatışmada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç şehit oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, iki gün önce Maçka Köprüyanı mahallesi eski muhtarı Hasan Bülbül’ün evinden ailesi yaylada olduğu sırada evden yiyecek çalındığı ihbarı üzerine bölgeye giden ve terör şüphesi ile bölgede arama tarama faaliyetinde bulunan güvenlik güçleri, 16 yaşındaki evin oğlu Eren Bülbül’ü de yanlarına alarak mahalledeki evin olduğu yere gittiler. Bu sırada güvenlik güçlerinin geldiğini gören terör örgütü mensupları ateş açtı. Açılan ilk ateş sırasında ağır yaralanan ve ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Bülbül, burada yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit haberini alan yakınları hastane acil servis önünde fenalık geçirdi. 

Ersen Küçük


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