Trafik magandası mağduru gazi: 'Yediğim kurşun canımı bu kadar yakmadı'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gazi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri devam eden gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş’ı ziyaret etti. Ankara’da aileleri ile birlikte trafik magandalarının saldırısına uğrayan gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, yaşadıkları olayı Bakan Kaya’ya anlattı. “Orada yediğim kurşun benim canımı bu kadar yakmadı” diyen gazi İbrahim Kızılkaş, saldırganların 2 yaşındaki çocuğunu dahi darp ettiklerini belirtti. Kızılkaş, “Yine olsa yine giderim, biz kan dökmeye değil, şehit olmaya gittik, gazi olduk, yine olsa yine gideriz. Annem babam beni böyle yetiştirdi” dedi.

Kollarında hareket kaybı olduğunu, göğsünden aşağısının felç olduğunu belirten gazi Muzaffer Oktay ise, “Bizi yumrukladıklarında bir şey yapamadım, karşı koyamadım. Sağlam olsaydık karşı koyardık ama onu da yapamadık. Biz kimin için böyle olduk diyoruz” diye konuştu.

Devletin ve Türk milletinin gazilerin yanında olduğunu belirten Bakan Kaya, “Dünden beri o kadar çok telefon aldım ki, birçok gazimiz aradı. Biz devlet olarak, millet olarak her zaman yanınızdayız. Türk milleti gaziliğin ne anlama geldiğini iyi biliyor. Bunlar trafik magandası. Biz bu sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele gazileri ile 15 Temmuz gazileri arasında ayrım yapıldığı iddialarına cevap veren Bakan Kaya, zaman zaman basında terör gazileri ile 15 Temmuz gazileri arasında ayrım olduğu yönünde ifadeler kullanıldığını belirterek, “Bu bizi çok üzüyor. Bizim için tüm gazilerimizin yeri bir. Hiçbiri arasında ayrım yapmamız asla söz konusu olamaz. Bugün terörle mücadelemiz devam ediyor. İnanıyoruz ki tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir. Tüm gazilerimiz ayrım yapmaksızın bizim başımızın tacıdır. Ayrım yapmaksızın onlara hizmet etmek bizim için büyük bir şeref. Ara ara 15 Temmuz gazisi diye ifade ettiğimiz zaman bir ayrım yaptığımız için bu ifadeyi kullanmıyoruz, sadece orada gazi olduklarını belirtmek amacıyla kullanıyoruz. Aralarında bizim gözümüzde hiçbir ayrım yok. ‘Gaziler arasında ayrım yapılıyor’ laflarını çıkaranların da maksatlı bir şekilde bu ifadeleri kullandıklarını düşünüyorum. ‘Gaziler arasında ayrım var’ diyerek terörle mücadelemize balta vuranlara hizmet etmiş oluyorlar. Bu haberler yersiz ve mesnetsizdir” açıklamasında bulundu.

Derya Yetim - Fatih Erdoğan

