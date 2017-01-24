Trafik magandasının bu kez adresi Kadıköy Suadiye Sahil Yolu'ydu. Sahil yolunda aracıyla drift yapan sürücü, keskin virajda da tehlikeli bir şov yaparak,hem kendi canını hem de başkalarının canını tehlikeye soktu. Fakat polis ekiplerinin magandaları tek tek yakalamasının ardından trafik magandası ilginç bir yöntem denedi. Yaptığı tehlikeli şovu hem aracına koyduğu kamerada kaydeden hem de arkadaşını görüntületen maganda sosyal medyada bu videoyu paylaştı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü, polis ekiplerinin kendisine plakadan ceza yazmaması için ise , plakasını montaj yaparak gizledi.