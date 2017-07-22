Trafik magandasından tehlikeli drift

Korkulan olay, Seyhan ilçesindeki Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. 01 RG 097 plakalı otomobilin sürücüsü, ne kendisinin ne de trafiktekilerin can ve mal güvenliğini hiçe sayarak caddedeki otobüs durağının önünde defalarca drift yaptı. Caddede akan trafik tehlikeli sürücü nedeniyle uzun süre aksadı. Bu sırada birkaç kaza tehlikesi de anlatıldı. Tüm bu anlar vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi.

Sürücünün daha sonra bir düğün konvoyuna katılıp gözden kaybolduğu görüldü.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli