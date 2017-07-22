Diğer
Kategoriler

Trafik magandasından tehlikeli drift

Adana'nın işlek bir caddesinde akan trafiğe aldırış etmeden otomobiliyle drift yapan şahıs, dehşet anları yaşattı.

Trafik magandasından tehlikeli drift

22 Temmuz 2017 13:56
Trafik magandasından tehlikeli drift - Tıkla İzle

Korkulan olay, Seyhan ilçesindeki Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. 01 RG 097 plakalı otomobilin sürücüsü, ne kendisinin ne de trafiktekilerin can ve mal güvenliğini hiçe sayarak caddedeki otobüs durağının önünde defalarca drift yaptı. Caddede akan trafik tehlikeli sürücü nedeniyle uzun süre aksadı. Bu sırada birkaç kaza tehlikesi de anlatıldı. Tüm bu anlar vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi.

Sürücünün daha sonra bir düğün konvoyuna katılıp gözden kaybolduğu görüldü. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!