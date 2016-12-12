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Trafik sigortasını yüksek fiyattan yapana ceza

Hazine Müsteşarlığı müşterilerine ortalama trafik sigortasının üstünde teklif veren sigorta şirketlerine ceza kesmeye başladı. Şirketler böylece fahiş fiyattan kaçınıyor.

Trafik sigortasını yüksek fiyattan yapana ceza

12 Aralık 2016 11:14

Trafik sigortasında son 1.5 yılda yapılan zamlar bir yandan vatandaşı zorlarken diğer yandan sistemden sorumlu olan Hazine Müsteşarlığı'nın önlemlerini de ART arda getiriyor. Sistemden sorumlu bakan olan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in girişimleri ile başta kusurlu sürücüye tazminat ödenmemesini sağlayan yasal değişiklik olmak üzere birçok girişim yapıldı. Son olarak Sigorta Bilgi Merkezi bünyesinde kurulu olan internet sitesi ile vatandaşlar bütün şirketlerden aynı anda teklif alabiliyor.

Poliçesini de kolaylıkla bu sistem üzerinden kesebiliyor. Ancak buna rağmen sigorta şirketleri sistemden haberdar olmayan vatandaşlara bu fiyatların üstünde poliçe keserse bu kez Hazine yine devreye giriyor. Diğer yandan bu sistem üzerinde de ya sigorta yapmamak veya fiyatları yükseltmek için ortalamanın çok üstünde fiyat teklifi veren şirketlere ceza kesilmeye başlandı.

KUR VE YARGI KARARI FİYATLARI ARTIRDI

Ancak diğer yandan döviz kurunda meydana gelen artış yedek parça yani tamir masraflarını yükselttiği için sigorta primlerinde tırmanış görüldü. Döviz kurunun yanı sıra Danıştay'ın aldığı bir kararla araçların kaza sonrası tamirinde orijinal parça yerine eşdeğer parça kullanımının önünü açan Hazine düzenlemesini iptal etmesi de sigorta şirketlerinin maliyetlerini ve dolayısıyla primleri artıran etken oldu. Nitekim Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) verilerine göre aralık ayında ortalama trafik sigortası tutarının kasıma göre yüzde 5 yükselerek 628 liraya çıktığı gözlemleniyor.

Habertürk

Etiketler: hazine, hazine müsteşarlığı, Trafik sigortası


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