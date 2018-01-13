Trafikte akıl almaz görüntü

Edirne’de, bir motosiklet sürücüsü arkasında oturan arkadaşıyla birlikte trafikte seyir halindeyken dev bir aynayı taşıdı. Kaskları bulunmayan, hem kendi canlarını hem de diğer vatandaşların canlarını hiçe sayan şahıslar, araç sürücüleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Mesai saatlerinin bitmesiyle akşam trafiğinin en yoğun olduğu anlarda kaydedilen görüntülerde, bir motosiklet üzerinde bulunan ve kaskları bulunmayan 2 kişi, yaptıkları anlamsız davranışla adeta ölüme davetiye çıkarttı. Aralarına aldıkları dev aynayla trafikte güçlükle ilerlemeye çalışan ‘trafik magandaları’ hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı.

Toplu taşıma aracını teğet geçti

Arkalarından gelen araç sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde, araç sürücüsü ‘Tehlikenin farkında mısınız?’ diyerek, çekime başladı. Bir süre kayıta devam ederken, üzerinde dev ayna ile seyir halinde olan motosikletlilerin bir toplu taşıma aracının yanından teğet geçmesi, yürekleri ağza getirdi. Araç sürücüsü de ‘Bir çarpsa işte bitti’ şeklinde yorumlar yaptı. Görüntülerde, bir süre daha takibe devam edilen motosikletliler, daha sonra herhangi bir kaza yaşamadan gözden kayboldu.

Koray Ustabaşı