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Trafikte camdan sarkan çocuğun tehlikeli oyunu

Bursa'da, okul servisi aracının camından sarkan çocuk, yürekleri ağızlara getirdi.

Trafikte camdan sarkan çocuğun tehlikeli oyunu

19 Ekim 2016 08:47

Olay, Esentepe kavşağının şehir içine geliş istikametinde meydana geldi. Okul servisinde yaşanan olay görenleri korkuttu. Trafiğin yoğun olduğu noktada camdan çıkarak çevrede bulunan araçlara el işaretleri yapan çocuk, kazaya davetiye çıkardı. Okul servisinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan çocuğun hareketleri servis araçlarının ne kadar güvenilir olduğu sorusunu akıllara getirdi. Fotoğraflara yansıyan okul servisi, çocuğun tehlikeli hareketlerine aldırmadan sol şeritten gaza basarak gözden kayboldu. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: camdan sarkam, trafik


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