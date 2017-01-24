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Trafikte çılgın akrobasi kamerada

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir motosiklet sürücüsünün trafikte yaptığı tehlikeli akrobasi hareketleri, yolda seyreden diğer araç sürücülerini tehlikeye düşürdü.

Trafikte çılgın akrobasi kamerada

24 Ocak 2017 09:25
Trafikte çılgın akrobasi kamerada - Tıkla İzle

Hızla ilerleyen sürücü, motosikletin üzerine yüz üstü yatıp ayaklarını uzatarak tehlikeli hareketler yaptı. O anlar başka bir sürücünün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir süre bu şekilde ilerleyen motor tutkunu genci görüntüleyen araçtaki sürücü ve yolcuların heyecanı da kameralara yansıdı. Sürücü koltuğunun yanından tehlikeli anları kaydeden kişinin motosikletin plakasını okuyup tehlikeli anları anbean anlatması araçtakilere heyecanlı anlar yaşattı.

Görüntülendiğini fark eden motosiklet sürücüsünün kameraya gülümsemesi ise pes dedirtti.

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