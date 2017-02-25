E-5 Otoyolunda seyir alan bir trafik magandası kazaya davetiye çıkardı. Trafikte yaptığı tehlikeli şovlarla ortalığı birbirine katan maganda araçların hızla seyir aldığı otoyolda makas atarak ilerlemeye başladı. Trafikte yaptığı tehlikeli hareketlerle ortalığı birbirine katan şahıs araçta bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Trafik magandası telefon kamerasında

Cep telefonu kameraların yansıyan görüntülerde bir trafikte araçlar hızla seyir alıyor. Bu sırada trafik magandası araçların arasından makas atarak geçiyor.