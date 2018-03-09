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Trafikte tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Malatya'da trafikte 2 sürücünün karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Trafikte tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

09 Mart 2018 03:42

Edinilen bilgilere göre Dabakhane mahallesi Halep Caddesinde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında iddiaya göre trafikte yol vermeme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile sürücülerden C. U. (31) bacağından silahla vurularak yaralandı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 

Öte yandan Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana gelen olayda ise bir işyeri kurşunlandı. Kimsenin yaralanmadığı olayda kaçan şüpheli, F. A. Silahı ile birlikte kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Eryılmaz
 

Etiketler: Malatya

 

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