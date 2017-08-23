Traktör devrildi, baba ile oğlu yaralandı Yazdir

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde H.K. idaresindeki traktör fındık tarlasına devrildi. Sürücü H.K. ile devrilen traktörde bulunan 12 yaşındaki oğlu H.T.K. traktörde sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar kazayı sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce yaralılar sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

