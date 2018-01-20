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Traktör römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Traktör römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

20 Ocak 2018 23:25
Traktör römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kenan Bakır'ın (60) kullandığı otomobil Kolay yolu Örencik Mahallesi mevkisinde önünde aynı istikamete seyir halinde olan İsmail Şimşek(29) idaresindeki traktörün römorkuna çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Kenan Bakır, otomobilde bulunan Nevzat Obay(68) ve Hasan Çukurovası(62) yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri otomobilde sıkışan Kenan Bakır ve Nevzat Obay’ı sıkıştıkları yerden çıkartmak için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri Kenan Bakır ve Nevzat Obay’ı sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay
 

 

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