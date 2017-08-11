Traktör römorkunun altında kahvaltı etmek istedi, canından oldu

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mahmutköy’de çiftçilik yapan 68 yaşındaki Mustafa Su, eşi Hafize Su (65) ile birlikte kendilerine ait sebze tarlasından topladığı sebzeleri satmak üzere 22 FD 233 plakalı traktör ile Keşan’a gelmek üzere yola çıktı.

Römork altında kahvaltı etmek istediler



Hava sıcaklığının da artmasıyla birlikte, Keşan girişinde bulunan Ferat Ağa Köprüsü kenarına traktörü park eden Su çifti, burada traktör römorkunun altında kahvaltı etmek istedi. Traktör römorkunun altına oturan Mustafa ve Hafize Su, bir süre sonra traktörün hareket ettiğini fark etti. Hafize Su, traktör römorkunun altından dışarı çıkarken, eşi Mustafa Su hareket eden traktörü durdurmak üzere hamle yaptı. Dengesini kaybederek yere düşen Mustafa Su’nun başı traktörün arka römorkunun altında kalarak ezildi. Kazayı gören Hafize Su ise durumu 112’ye ve polise bildirdi. Mustafa Su’yu ezen traktör, yaklaşık 50 metre ilerde dururken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Su’da yaşam belirtisine rastlayamadı.

'O traktör ile gitme' demişler



Polis ekipleri olayla ilgili çevrede güvenlik önlemi alırken, Mustafa Su’nun eşi Hafize Su ise fenalık geçirdi. Olay yerine gelen ambulansta sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan Hafize Su daha sonra ise hastaneye götürüldü.



Öte yandan olay yerine gelen Mustafa Su’nun yakınları ise traktörün çok eski olduğunu ve ne el freninin ne de normal frenlerinin tutmadığını iddia ederek, Mustafa Su’ya sürekli "Bu traktör ile yola çıkma. Başına bir şey gelecek" diye uyarıda bulunduklarını söyledi. Mustafa Su’nun geçimini traktörü ile mahalle aralarında sebze ve meyve satarak sağladığı da belirtildi.



Mustafa Su’nun cesedi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Turgay Balcı