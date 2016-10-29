Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu 32. kilometrede Mahir Y. (31) idaresindeki 37 SC 090 plakalı otomobil, önünde seyreden Bayram T. yönetimindeki 37 SL 442 plakalı pancar yüklü römorklu traktöre arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Volkan Kara (28) ile otomobil sürücüsü Mahir Y. (31) ve otomobilde bulunan Tolgahan E. (23), olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Volkan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Mahir Y. ile Tolgahan E., Taşköprü’deki ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kaza yapan araçlar, bulundukları yerden kaldırılırken Volkan Kara’nın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akif Doğan

