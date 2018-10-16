Traktörlü şahsın etkisiz hale getirildiği anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde görev yapan bir trafik polisi, TBMM yakınında bir traktörü durdurmak istedi. Durmayan traktör araçlara çarparak ilerledi. Bunun üzerine telsizden tüm birimlere anons geçerek destek isteyen trafik polisi, polis motoruyla traktörü kovalamaya başladı. Bir türlü durmayan traktör sürücüsü, polis ekipleri tarafından açılan ateş sonucu Şehit Ersan Caddesi üzerinde ayağından vuruldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, traktörle park halindeki 2 aracın üzerine çıkarak durabildi.

İsrail Büyükelçiliği önüne gideceği iddiası

Olay yerinde hemen güvenlik önlemleri alan ekipler, yarı baygın halde duran şahsı kıskıvrak yakaladı. İsminin Aydın S. (45) olduğu öğrenilen şahıs, tedavisi yapılmak üzere ambulansla Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Aydın S.'nin “Traktörü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapacaktım” dediği iddia edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinden geldiği öğrenilen sürücünün, traktörle 6 araca hasar verdiği belirlendi. Öte yandan durdurulan traktörde dedektör köpekleri ile bomba araması yapıldı. Olayı gören site görevlisi, “Saat 9.35 civarında bağırtı duydum ve ne oluyor diye yola çıktım. Yukarıdan traktörün hızla geldiğini ve yanında da polis ekipleri koşuyordu. Traktörü durdurmaya çalışıyorlardı. Traktör durmayınca polis ekipleri müdahale etti. Ateş ederek şahsı ayağından vurdular. Şahıs vurulduktan sonra kendinden geçti. Daha sonra polis ekipleri şahsı alarak götürdü” dedi.

“Aracı park ettikten 5 dakika sonra olay olmuş”

Ezilen araçlardan birinin sahibi ise “Ben burada değildim. Aracı park ettikten 5 dakika sonra olay olmuş. Haber geldi koşa koşa buraya geldim. Buraya vardığımda yaralı bir kişi yerde yatıyordu. Bende olayın şokunu daha atlatamadım” ifadelerini kullandı.

Sürücünün psikolojik sorunları varmış

Ankara Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Polisin, durumundan şüphelenerek dur ihtarında bulunduğu traktör sürücüsünün yapılan ikazlara rağmen durmaması sonucu, ekiplerimizle traktör sürücüsü arasında kovalamaca yaşanmış ve söz konusu araç Şehit Ersan Caddesi üzerinde durdurularak kontrol altına alınmıştır. Olayda ilk belirlemelere göre 6 araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Olayın faili A.S.nin Beypazarı İlçesinde çiftçilikle uğraştığı ve 2007 yılından bu yana psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Sürücünün üzerinde ve traktörde yapılan aramada suç teşkil edecek herhangi bir unsura rastlanmamıştır. Söz konusu olayın terör boyutu bulunmamakta olup konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.