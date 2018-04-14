Diğer
Kategoriler

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti!

14 Nisan 2018 14:25

Kaza, saat 10.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi Sulak Tarla Gazi çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 50 yaşındaki Celalettin Şahin 77 AR 994 plakalı traktörle zeytinliğe giderken Gazi Çeşmesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple traktörün kontrolünü kaybetti. Zeytinliğe uçan traktör devrilirken, sürücü Celalettin Şahin traktörün altında kaldı. Yoldan geçerken durumu fark eden vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Celalettin Şahin’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Celalettin Şahin’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Musa Öztürk

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç