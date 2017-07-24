Traktörüyle 18 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kaza, önceki gün Osmangazi'ye bağlı Seferiışıklar köyü Sayalıklar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 GD 791 plaklı traktörü ile bağ evine giden 65 yaşındaki çiftçi Mehmet Kahraman, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 18 metre uçurumdan düşen Mehmet Kahraman, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Jandarma tarafından yapılan incelemede, traktörün kiraz ağacına çarptığı, vitesinin boşta olduğu öğrenildi. Savcının yaptığı incelemeden sonra Mehmet Kahraman’ın cesedi ailesine teslim edildi.

Ahmet Faruk Çabuk

