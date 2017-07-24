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Traktörüyle 18 metrelik uçuruma yuvarlandı

Bursa’da traktörüyle bağ evine giderken uçuruma yuvarlanan çiftçi hayatını kaybetti.

Traktörüyle 18 metrelik uçuruma yuvarlandı

24 Temmuz 2017 12:45

Kaza, önceki gün Osmangazi'ye bağlı Seferiışıklar köyü Sayalıklar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 GD 791 plaklı traktörü ile bağ evine giden 65 yaşındaki çiftçi Mehmet Kahraman, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 18 metre uçurumdan düşen Mehmet Kahraman, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Jandarma tarafından yapılan incelemede, traktörün kiraz ağacına çarptığı, vitesinin boşta olduğu öğrenildi. Savcının yaptığı incelemeden sonra Mehmet Kahraman’ın cesedi ailesine teslim edildi. 

Ahmet Faruk Çabuk
 

Etiketler: bursa, traktör


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