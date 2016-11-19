TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kalkınma Ajansı olarak bir yandan, gençlere, kadınlara ve girişimcilere destek vermeye devam ederken bir yandan da Trakya yöresinin marka haline gelmesi içinde çalıştıklarını belirterek, “Trakya bölgesini biz hem bölge olarak hem de bölgede bulunan değerler açısından markalaştırmak istiyoruz. Trakya’nın en önemli özelliklerinden bir tanesi tarım ve hayvancılık burada çok ciddi ilerlemiş vaziyette. Hem tarım ve hayvancılık hem de buna bağlı gıda sanayi ilerlemiş vaziyette. Kendimize özgü Trakya peyniri, eski Trakya kaşarı, Trakya’mızın kıvırcık koyunu gibi. Bu alanlar bizim aslında, özdeğerlerimiz, ürettiğimiz, pazarlayabildiğimiz, katma değerli ürünlerimiz. Ama tabi bunları istenen seviyede, pazarlama ve markalaşmasını sağlayamadık şimdiye kadar. Biz bu alanda da yönetim kurulumuz, yani valilerimiz, belediye başkanlarımız ile beraber oluşturduğumuz yönetim kurlumuzun da tavsiyesi ile dedik ki biz neden peynirimizi bir Türkiye, Dünya markası haline getirmeyelim. Neden Hollanda’nın, İtalya’nın bir peyniri var, neden Trakya’nın beyaz peyniri tüm Türkiye’de ve dünyada marka haline gelmesin, bilinmesin ve katma değerli ürün olarak satışı yapılmasın. Yine ha keza, eskiden bilinen, ama yavaş yavaş unutulmuş olan, eski Trakya Kaşarı’nın yeniden gündeme getirilip, satışının yapılması, katma değerli ürün haline getirilmesi noktasında, neden bu çalışmaları yapmayalım. Yine çok tercih edilen Trakya kıvırcığımızın, eskiden çok vardı ama şu an azalıyor. Besin değeri yüksek, çok lezzetli bir eti olan Trakya kıvırcığı cinsi koyun üretimini canlandırıp, ama katma değer katarak pazarlanmasını ve ürün gamını geliştirerek neden tüm Türkiye’ye ve dünyaya pazarlamayalım” dedi.

“Trakyalımız daha fazla para kazanacak, daha fazla zenginleşecek”

Trakya yöresine özel ürünlerin markalaşması için bir çalışma başlattıklarını anlatan Mahmut Şahin, “Bu noktada, yönetim kurulumuzun desteği ve tavsiyesiyle tüm Trakya’da çalışma başlattık. Bu bahsettiğimiz ürünlerimizi bir şekilde, üreticilerimizi bir araya getirerek, bir konsept çerçevesinde ama birlik olur, ama bir kooperatif haline getirebiliriz veya bir A.Ş. kurarak bu üreticileri bir araya getirerek, pazarlama anlamında, satış anlamında ve tanıtım anlamında birlikte hareket ederek Kalkınma Ajansı, Devlet aynı zamanda üreticilerimiz birlik olup beraberce Trakya’nın beyaz peynirini, eski kaşarını, kıvırcığının etini hem satış yapma, hem pazarlama yapma hem de tanıtım yapma noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanda coğrafi işaret almaya başladık, yani yöresel ürün olduğu anlamında, artık kimse bundan sonra Trakya’nın beyaz peynirini yada kıvırcığını başka yerde üretemeyecek. Trakya’da üretilen beyaz peynir ancak satılabilecek. Teknik anlamda bunu yapıyoruz, aynı zamanda bir mekanizma kurarak üreticilerimizi bir araya getirmek istiyoruz. Böylece bu bir araya gelen üreticiler, İstanbul’da, Ankara’da, İzmir ve Türkiye’nin değişik yerlerinde satış yerleri açarak ama katma değerli olarak, kaliteli bir şekilde satışını yapmak istiyoruz ve daha sonra dünyaya açılmak istiyoruz. Bu anlamda inşallah bir 10 sene sonra, nasıl ki bir Hollanda’nın peyniri var, kaşarı var, İtalya’nın permesan peyniri var dendiği gibi amacımız ve gayemiz Türkiye’de ve dünyada Trakya’nın da beyaz peyniri, eski kaşarı vardır diyerek herkese anlatmak istiyoruz. Bu anlamda TRAKYAKA olarak da hem maddi hem manevi desteğimizi devam ettiriyoruz. Burada amacımız bir yönüyle Trakya’nın tanıtımı ama aynı zamanda firmalarımız da buradan para kanmış olacak. Yani şu anda ürettiğimiz ürünlerden 100 bin lira kazanıyorsak bu şekilde katma değerli hale getirmiş olursak 150 bin lira kazanmış olacağız. Böylece Trakyalımız daha fazla para kazanacak, daha fazla zenginleşecek, kişi başı üretim ve gelir daha fazla artmış olacak müreffeh bir Trakya hedeflemiş olacağız” diye konuştu.

Yakup Güler



