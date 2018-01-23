Tramvay hattının ikinci etap çalışmaları başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında hizmete sunulan Akçaray Tramvay Hattı’nın 2 kilometre 200 metrelik ikinci etabı için çalışmalar başlıyor. Seka Devlet Hastanesi’nden başlayıp Plajyolu’na kadar uzanacak olan Akçaray Tramvay Hattı’nın ikinci etabıyla ulaşımın kolaylaştırılması hedefleniyor. 300 günde yapılarak okullar bölgesindeki öğrencilerin sıklıkla kullanması hedeflenilen projenin devamındaki 600 metrelik ikinci kısım ise 240 günde tamamlanacak. Projenin tamamı 540 günde bitirilecek.

Gidiş-dönüş 15 km’lik mevcut tramvay hattına 5 km’lik 2. Etap Tramvay Hattının eklenmesiyle Kocaeli’ndeki tramvay hattı uzunluğu 22 km’ye çıkartılmış olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut tramvay hattında çalışan 12 tramvayın yanı sıra 2. Etap Tramvay Hattı projesiyle 6 yeni tramvay aracını daha hizmete sokacak. Böylelikle tramvay aracı hizmette olacak.

Murat Kanber

