Tramvay kazası güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Kaza, Melikgazi ilçesinde bulunan Aşıkveysel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’ndan Talas’a giden 3835-A sefer sayılı tramvay, M.A. yönetimindeki 38 EB 598 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.A., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Tramvayın altına sıkışan motosiklet çıkarılırken, tramvaydaki yolcularda başka bir tramvaya aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

"Kaza güvenlik kamerasında"

Öte yandan, meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsü M.A.’nın yaya yolundan karşıya geçmek isterken tramvayı fark etmediği görülüyor. Tramvayın çarpması sonrasında, M.A. aracın altında kalırken, motosiklet ise parçalanıyor.

Ali Göç