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Travesti ve hayat kadınlarına uyuşturucu temin eden çeteye nefes kesen operasyon

Bursa’da travesti ve hayat kadınlarına uyuşturucu madde temin ettikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından nefes kesen operasyonla yakalandı. Narkotik polisinin şahısların bulunduğu otomobile yaptığı operasyon güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Travesti ve hayat kadınlarına uyuşturucu temin eden çeteye nefes kesen operasyon

13 Ocak 2017 09:14
Travesti ve hayat kadınlarına uyuşturucu temin eden çeteye nefes kesen operasyon - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Madde ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bilhassa travesti ve hayat kadınlarına uyuşturucu sattıkları iddia edilen çeteyi 3 ay boyunca takibe aldı. Önceki gece S.A.,R.P.,H.K. ve E.K. isimli şüphelerin içinde bulunduğu otomobilde yüklü miktarda uyuşturcu olduğu ihbarını alan ekipler, 16 plakalı otomobili takibe aldı.

İstanbul yolu üzerinde seyrederken aniden tali yola giren otomobil, bir süre sonra polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Operasyonu yöneten polis amiri, zanlıların peşinden giden ekibine, “Allah sizi korusun diyere

Otomobilde yapılan aramada 25 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca 5 adet kurusıkı tabanca ile şahısların kurusıkı tabancaları normal tabancaya çevirmede kullandıkları 1 adet pres makinesi ile mengene ve çok sayıda demir bilye ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye çıkarılan zanlılardan S.A.,R.P. ve H.K. tutuklanırken, E.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. 

Uğur Uslubaş 
 


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