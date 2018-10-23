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Tren kazalarında son iki yılda yaklaşık 50 bin kişi öldü

Tren kazalarında son iki yılda yaklaşık 50 bin kişi öldü
Tren kazalarında son iki yılda yaklaşık 50 bin kişi öldü

Hindistan Demiryolları, 2015-2017 yılları arasında 49 bin 790 kişinin tren kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan Demiryolları, geçtiğimiz hafta Puncap eyaletinin Amritsar şehrinde Hindu Festivali Dussehra kutlamaları izleyen 61 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasından sonra yaptığı açıklamada, 2015 - 2017 yılları arasında hayatını kaybeden insanların verilerini açıkladı. Demiryolları verilerine göre 2015 - 2017 yılları arasında 49 bin 790 kişinin tren kazalarında hayatını kaybetti.

Üst düzey bir yetkili, Hing Demiryollarının tren kazalarında meydana gelen ölümleri önlemek için devamlı önlemler aldığını söyledi. Hint Demiryolları, ülkeyi kuzeyden güneye dolaşan dünyanın en büyük tren ağlarından biri. Ülkede 9 binden fazla yolcu treni işletiliyor ve her gün yaklaşık 23 milyon yolcu taşınıyor.
Hint Demiryolları yarı resmi ticari işletme, okul ve hastane işlettiği gibi kendi polis gücüne ve inşaat şirketine sahip. Bünyesi altında 1,3 milyon insan çalışıyor bu da onu dünyanın yedinci büyük işvereni yapıyor.  

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