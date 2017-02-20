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Tren kazasında ölü sayısı ikiye yükseldi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hemzemin geçitte yolcu trenin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı ikiye yükseldi. Kazada ağır yaralı olarak Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 18 yaşındaki Ali Z. yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

Tren kazasında ölü sayısı ikiye yükseldi

20 Şubat 2017 14:19

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesindeki hemzemin geçitte 17 Şubat akşam 22.30 sıralarında İzmir-Konya seferini yapan 31135 sefer sayılı Konya Mavi Treni, hemzemin geçitte Özal Ç. yönetimindeki 45 AG 297 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle tren önünde yaklaşık 200 metre sürüklenen araçta bulunan 5 kişiden biri hayatını kaybetmiş biri çocuk 4 kişi de yaralanmıştı. Kazada otomobilin sürücüsü 22 yaşındaki Özal Ç. hayatını kaybederken, araçta bulunan 18 yaşındaki Ali Z. ağır yaralanmış, Aysel Z. (20), Nevin Z. (21) ve Deniz Z. ise kazadan yaralı olarak kurtulmuştu. Üç gündür Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda yaşam savaşı veren Ali Z. yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazada yaralı kurtulan diğer üç kişinin ise tedavilerinin Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Özel Grandmedical Hastanesinde devam ettiği öğrenildi. 

Sadık Cangel

Etiketler: manisa, tren kazası


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