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Trenin çarptığı çizgili sırtlan telef oldu

Sivas'ın Divriği ilçesinde trenin çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan telef oldu.

Trenin çarptığı çizgili sırtlan telef oldu

04 Ocak 2017 12:08

Avlanması yasak, nesli tükenmekte olan ve Anadolu'da çok zor görünen çizgili sırtlan Sivas'ın Divriği ilçesinde tren çarpması sonucu telef oldu. İhbar üzerine olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, trenin çarpması sonucu arka bacak ve kuyruğu kopan çizgili sırtlanı ölü olarak buldu.

Sırtlan DNA tespiti için numune alınmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi'ne getirildi. Eşine az rastlanan sırtlanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bilimsel amaçlar için değerlendirileceği öğrenildi. 

Uğur Yiğit


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