TRT 1 CANLI İZLE: Bayern Münih Beşiktaş canlı izle | Beşiktaş Bayern Münih maçı kaç kaç?

Bayern Münih Beşiktaş TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyobnlar Ligi ikinci tur ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Avrupa'nın en büyük takımları arasında gösterilen Alman devi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş Almanya'dan avantajlı bir skor ile dönerek tarih yazmak istiyor. Dünyanın en güçlü takımları arasında gösterilen Münih karşısında zorlu bir müsabakaya çıkacak olan Kartal, bu sezon Devler Ligi'nde gösterdiği başarılı performansı Almanlar karşısında da sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlı takım, deplasmanda elde edeceği avantajlı bir skorla Vodafone Park'ta oynayacağı rövanş müsabakasında taraftarının da desteğiyle bir üst turu zorlayacak. Bayern Münih Beşiktaş canlı izle linkine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Beşiktaş Bayern Münih ile üçüncü defa karşılaşacak

Beşiktaş ile Bayern Münih şimdiye kadar iki defa karşı karşıya geldi. İki takım, daha önce 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçlarında mücadele etmiş ve oynanan iki maçı da Bayern Münih 2-0'lık skorlarla kazanmıştı. Alman takımlarıyla bugüne kadar 9 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Kara Kartal'ın aldığı iki galibiyet de bu sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leipzig ile oynadığı karşılaşmalardı. Beşiktaş, evinde rakibini 2-0 mağlup ederken, deplasmanda da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Beşiktaş gruplarda tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez son 16 turunda mücadele edecek olan Beşiktaş, grup aşamasını ise Türk futbol tarihine geçerek tamamlamıştı. Şenol Güneş'in takımı, G Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da namağlup tamamlayarak, grubunu yenilgisiz bitiren ilk Türk takımı unvanını almıştı. Beşiktaş, aynı zamanda topladığı 14 puanla da en fazla puan toplayan Türk ekibi oldu.

Münih evinde geçit vermiyor

Bayern Münih, evinde oynadığı son 20 Şampiyonlar Ligi'nin 19'unu kazanma başarısı gösterdi. Allianz Arena'yı adeta yıkılmaz kale haline getiren Alman temsilcisi, bu süredeki tek yenilgisini ise geçen sezon çeyrek finalde 2-1'lik skorla Real Madrid'e karşı almıştı. Beşiktaş karşısında da bu seriyi devam ettirmenin hesaplarını yapan Münih, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı son sekiz sezonun altısında da en az yarı final gördü.

Düdük Ovidiu Hategan'ın

Allianz Arena'da yarın TSİ 22.45'te başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian ovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Istvan Kovacs ile Sebastian Coltescu'nun çizgi hakemi olarak görev alacağı zorlu müsabakanın dördüncü hakemi ise Radu Ghinguleac olacak.

Beşiktaş Bayern Münih maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda FC Bayern Münih ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, stretching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Şenol Güneş: "Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda FC Bayern Münih maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız" dedi.

Şenol Güneş, Bayern Münih maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Güçlü bir takıma karşı özel bir atmosferde maç oynayacağız. Bu organizasyonda çok kupa kaldırmış bir takım. Birçok başarısı olan bir takım. Uluslararası arenada üst seviyede yer alan takımlardan biriyle oynayacağız. İşimiz zor ama bu zorluğa olumsuzluk olarak bakmıyoruz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. İşimizi iyi yapacağız. Yarın atacağımız gol veya goller bize avantaj sağlayacaktır. İzleyenlerin keyif alacağı bir maç olmasını diliyorum. Bayern Münih takım oyununu iyi oynuyor ve bireysel olarak oyuncuları iyi. Savunmayı önde yapmak istiyoruz. Galibiyet ve gollü beraberlik bizim için önemli bir avantaj olur. Alman takımları işlerini çok ciddiye alıyorlar. Biz de bu anlayışa sahip olmaya çalışıyoruz. Bizim de yetenekli oyuncularımız var ama eğitimde ve ciddiyette sorunlarımız var” dedi.

Heynckes'den Şenol Güneş’e övgü

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Almanya'nın Bayern Münih ekibinin Teknik Direktörü Jupp Heynckes düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e övgülerde bulunarak, Beşiktaş’ın başarısının hocasından kaynaklandığını belirterek, "Bunun sırrı teknik direktörde. Çok tecrübeli ve iyi bir teknik adam. Takımı uyumlu hale getiriyor" dedi.

Heynckes, "İspanya liginde Barcelona, Real Madrid ve Valencia'nın yanı sıra İspanya Milli Takımı'nda oynayan futbolcuları gördüm. İki Hollandalı futbolcu var. İyi oyuculardan oluşan iyi bir takım" diye konuştu.

Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğuna değinen Heynckes, "Savunmada da iyiler, takımın iyi bir düzeni var. Kontratağa çıkmayı biliyorlar. Bunları kompliman dağıtmak için söylemiyorum. Bunu yarın göreceksiniz. Bu takım futbol oynayabiliyor. Beşiktaş'ın grubunda birinci olması ve dış sahada 3 maçı da kazanması sürpriz değil. Bizi düşündüren belirtiler bunlar. Bunları oyuncularıma anlattım. Beşiktaş ile Leipzig arasındaki maçı izledim ve çok etkilendim. Bunu dürüstçe söylüyorum. Gizlenmeyecekler, fırsatları arayacaklar. Bundan dolayı hazırlıklı olmalıyız" şeklinde konuştu.

"Üst seviyede bir takıma karşı oynayacağız"

Basın toplantısına katlan Bayern Münihli futbolcu Mats Hummels ise Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarından sonra özel bir dönemin başladığını belirterek, "Avrupa'da üst seviyede bir takıma karşı oynayacağız. Grubu hak ederek kazandılar. Takımda büyük isimler var. Videolarda izledik, gerçekten oynadıkları oyunda taktik ve kişisel olarak kalite var. Şimdi Beşiktaş'ı yenmek için konsantrasyon sağlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Bayern Münih, Beşiktaş maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih, son antrenmanını yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçı için son antrenman çalışmasını yapan Beşiktaş’ın rakibi FC Bayern Münih maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Jupp Heynckes yönetimindeki antrenmanda Alman ekibi koşu, pas ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Münih ekibi, antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise yarınki mücadelenin taktik provasını yaptı. Antrenmanı çok sayıda basın mensubu takip etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Bayern Münih ile Beşiktaş yarın TSİ 22.45'te Allianz Arena'da karşılaşacak.