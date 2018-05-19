TRT 1 CANLI İZLE: Real Madrid Liverpool maçı canlı izle Real Madrid Liverpool kaç kaç?

Real Madrid Liverpool TRT 1 canlı izle linki ile karşınızdayız. Bir tarafta İspanyol devi Real Madrid diğer tarafta köklü İngiliz ekibi Liverpool. İki ekip 2018 Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşı karşıya gelecek. Real Madrid bu maçta galip gelerek üst üste 3 kez kupayı müzesine götürerek tarih yazmak istiyor. Liverpool ise 6.kez kupayı kazanan taraf olma peşinde. İşte maça dair tüm notlar...

REAL MADRİD FİNALE NASIL GELDİ!

İspanyol ekibi H Grubu'ndan ikinci sırada çıktı. Real Madrid daha sonra son 16 turunda PSG'yi 3-1 ve 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Juventus'u geçen real Madrid, yarı finalde ise Bayern Munih'i eleyerek adını finale yazdırdı.

LİVERPOOL FİNALE NASIL GELDİ!

Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndan lider çıktı. İngiliz ekibi son 16 turunda Liverpool'u, çeyrek finalde Manchester City'i ve yarı finalde Roma'yı eleyerek finale yükseldi.

REAL MADRİD 12, LİVERPOOL 5 KEZ KAZANDI!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu sene Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşacaklar. Kiev'de oynanacak devler ligi finali öncesinde iki takım bu organizasyonda 5 kez karşı karşıya geldiler. Son iki senenin şampiyonu olan Real Madrid, kupayı 12 kez kaldırırken Liverpool ise 5 kez müzesine götürmeyi başarmış. İşte Real Madrid ile Liverpool'un kupayı kazandığı tarihler...

Real Madrid: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017

Liverpool: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005