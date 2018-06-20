TRT 1 Uruguay Suudi Arabistan canlı izle | TRT 1 Canlı yayın izle

TRT 1 Uruguay Suudi Arabistan canlı izle linki haberimizde! Dünya Kupası'nda heyecqan gruplardaki ikinci maçlarla devam ediyor. Rusya'nın dün akşam Mısır'ı da 3-1 yenmesinin ardından Uruguay Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Uruguay'ın sahadan 3 puanla ayrılması durumunda Rusya ve Uruguay'ın ikinci tura çıkması kesinleşecek ve grubun son maçına iki ekip liderlik için çıkacak. Uuguay Mısır maçını ise zorlanmasına rağmen 90. dakikada Jose Gimenez'in attığı golle kazanmayı başarmıştı. Suudi arabistan ise turnuvanın açılış maçında ev sahibi Rusya'ya 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmuştı. Uruguay Suudi Arabistan anlı anlatımı, maç skoru ve özet detaylarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Uruguay Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda heyecan devam ederken Uruguay ile Suudi Arabistan karşıya gelecek. 20 Haziran Çarşamba günü TSİ 18.00'de oynanacak Uruguay - Suudi Arabistanmaçı TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı izlenebilecek.

Aralarında oynadıkları maçlar

Uruguay ile Suudi Arabistan toplamda üçüncü, Dünya Kupası'nda ise ilk kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında daha önce oynanan iki hazırlık maçında Suudi Arabistan yenilgi almadı. Dünya Kupası tarihindeki 15'inci maçına çıkmaya hazırlanan Suudi Arabistan, ilk kez bir Güney Amerika ülkesiyle karşılaşacak.

İŞTE TRT 4K FREKANS AYARLARI:

TRT 4K Ultra HD TV yayını, HEVC (H265) destekleyen, uydu alıcılı 4K Ultra HD televizyonlarda, 12123 MHz frekans, Yatay (Horizontal) polarizasyon, 15.000 Sembol Oranı, FEC:3/4 parametreleriyle izlenebiliyor.

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

Türksat 4A Batı

42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6

Türksat 3A Doğu

42ºE / Türkiye – Orta Asya 11.096 H 30000 5/6

Eutelsat 7A

7ºE / Türkiye – Avrupa 11.492 V 30000 3/4

Galaxy 19 (263°E) 11.960 V 22000 3/4

TRT 4K PLATFORM KANALLARI

Digitürk D-Smart Tivibu Teledünya Kablo TV

23 426 22 22 S 04

TRT 4K HANGİ PLATFORMLARDA VAR?

Kişilerin 4K yayınları izleyebilmesi adına bu teknolojiyi destekleyen uydu alıcısı ve televizyona sahip olması gerekirken tüm bu imkanlara sahip olan kişiler Türksat uydusu üzerinden, Turkcell TV Plus 100. Kanaldan ya da Digiturk 399. kanaldan TRT 4K'yı izleyebilecek.

Son dönemlerin en büyük yeniliklerinden birisi olarak görülen 4K yayınlarda giderek artan bir kullanım oranının olması teknolojinin daha da yaygınlaşmasını sağlıyor. Özellikle geliştirilen yeni iş birlikleri ile birlikte 4K çözünürlüğünün desteklendiği içeriklerin artması kullanıcıları da 4K'ya geçiş noktasında teşvik edici oluyor.