TRT 4K Nasıl İzlenir? | TRT 4K Frekans Bilgileri ile ilgili aradıklarını bu ekran üzerinden bulabilirsiniz. Özellikle 2018 Dünya Kupası maçlarının başlaması ile beraber TRT 4K Frekansını araştıran televizyon izleyicileri TRT 4K'nın Nasıl izlenebileceğini merak ediyorlar ve yine TRT 4K frekansı hakkında bilgi edinmek istiyorlar. İşte tüm bu aradıklarıza buradan ulaşabilirsiniz...

TRT 4K Nasıl İzlenir? | TRT 4K Frekans Bilgileri

TRT 4K Ultra HD TV yayını, HEVC (H265) destekleyen, uydu alıcılı 4K Ultra HD televizyonlarda, 12123 MHz frekans, Yatay (Horizontal) polarizasyon, 15.000 Sembol Oranı, FEC:3/4 parametreleriyle izlenebiliyor.

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

Türksat 4A Batı

42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6

Türksat 3A Doğu

42ºE / Türkiye – Orta Asya 11.096 H 30000 5/6

Eutelsat 7A

7ºE / Türkiye – Avrupa 11.492 V 30000 3/4

Galaxy 19 (263°E) 11.960 V 22000 3/4

TRT 4K PLATFORM KANALLARI

Digitürk D-Smart Tivibu Teledünya Kablo TV

23 426 22 22 S 04

TRT 1 Biss Key şifresi

1. Maç sırasında şifreleme problemiyle karşılaşan kullanıcıların TRT 1 Biss Key bilgilerini girmeleri gereecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.

2. Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.

3. Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

4. Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.

TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)

Biss TP: 11919/24444 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

5. Şifreyi kaydedip (Kaydet, Tamam, Save veya OK) menüden çıkın.

6. Şifreyi kaydettiğiniz halde yine izleyemiyor ve hâlâ 'kanal şifreli' gibi bir uyarı ile karşılaşıyorsanız uydu alıcınızı kapatıp açın.

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7. Eğer alıcınız hala şifreyi çözemiyorsa lütfen cihazınızı satın aldığınız yetkili servisten destek isteyin.

TRT 1 Biss Şifresi;

Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)

Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)

Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 "SIFIR" Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)



Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6