TRT Belgesel Ödülleri’ne başvurular başladı. TRT’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “TRT’nin amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla başlattığı TRT Belgesel Ödülleri’ne başvurular başladı. 2016 yılında 47 ülkeden 427 belgesel filmin katıldığı TRT Belgesel Ödülleri’ne 2017 yılında da yurt içi ve yurt dışından yoğun bir katılım bekleniyor” denildi.

Yapılan açılamada dokuzuncusu düzenlenecek olan TRT Belgesel Ödülleri’ne başvuru için son tarihin 3 Şubat 2017 olduğu belirtildi. Yapılan başvuruların sona ermesinin hemen ardından gerçekleştirilecek ön elemenin sonuçlarının ise 27 Şubat 2017’de açıklanacağı kaydedildi.

Finale kalan filmler, geçen yıllarda olduğu gibi yapılacak halka açık ve ücretsiz gösterimlerle yönetmenlerinin de katılımıyla 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında belgesel sevenlerle buluşacak. Gösterimlerle eşzamanlı yapılacak Seçici Kurul değerlendirmeleri sonrasında 15 Mayıs 2017’de düzenlenecek ödül töreni ile kazananlara ödülleri verilecek. TRT Belgesel Ödülleri, yarışmaya katılım koşullarını taşıyan herkese açık ve katılım ücretsiz olacak. Ulusal Profesyonel kategoride en iyi film ödülü 45 bin TL, Öğrenci Filmleri kategorisinde ise 20 bin TL olarak belirlendi. Bu ödüllerin yanı sıra her kategoride iki özel ödül verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formuna ve ayrıntılı bilgilere yarışmanın www.trtbelgesel.com web adresinden ulaşabilecekler.

Benan Özben