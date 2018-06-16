Trump, ABD medyasını yine yalancılıkla suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Kanada’da düzenlenen G7 zirvesine ilişkin ABD basınını yalan ve yanlış haberler yapmakla suçladı. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Almanya Başbakanı Angela Merkel ile çok güzel bir ilişkim var, ancak sahte haber medyası, bir anlaşmayı müzakere ederken fotoğraflarla öfkeyi ima ederek gösteriyor. Sahte haber medyası, Kanada'daki G7 Zirvesi’nde diğer liderlerle birlikte olmadığımı söyledi. Bir kez daha yalan ve yanlış. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile geçen hafta Kanada'da G7 Zirvesi’nde büyük tartışmalar yapıldı” şeklinde açıklamada bulundu.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabında, G7 zirvesinde liderlerle yaptığı görüşmelerden 9 kare fotoğraflarını yayınladı.

Hasan Çelik

