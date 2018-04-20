Trump, ABD silah satışlarını arttırmak için çaba sarf ediyor

Beyaz Saray’ın silah satışlarını onaylamak, daha büyük satışlara ve daha güçlü silahların satışına engel olan yasaları kaldırırarak, teslimatta uzun tutulan sürenin de en kısa makul bir süreye çekilmesinin hedeflediği belirtildi.

Başkan Donald Trump'un yabancı devlet başkanlarıyla yaptığı özel görüşmelerde silah satışlarını kişisel olarak artırma çabalarının olduğu belirtildi. Trump’ın yürülüğe koymak istediği yeni ağır silah satışından en fazla yararlanacak şirketler arasında Boeing Co ve diğer üst düzey ABD savunma müteahhitleri, Lockheed Martin Corp, Raytheon Co, General Dynamics Corp ve Northrop Grumman Corp isimlerin olduğu belirtildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, bir yıl boyunca White House ticaret danışmanı Peter Navarro'nun projeyi ilerletmede önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Navarro, “yeni geliştirilen politikalarda "müttefiklerimizi ve ortaklarımızı güçlendirecek, onlara destek vereceğiz. Navarro,”Amerikan ekonomik ve güvenlik çıkarlarını teşvik ediyoruz. "İnsan hakları, müttefik ulusların ihtiyaçları da dahil olmak üzere planlanmış silah satışlarında ve silah sözleşmesinin onaylanmasına karar verildikten sonra ABD kısa sürede muhataplarına teslim edecektir”açıklamasını yaptı.

Silah satışı politikası, 2014 yılında Başkan Barack Obama'ya bağlı yabancılara askeri satış kurallarının yavaşlamasının ötesine geçeceği ve ABD'li müteahhitlerin daha önce hiç olmadığı kadar fazla denizaşırı satış yapabilmelerini sağlayacağı ön görülüyor.



Trump, bu hafta başlarında yaptığı açıklamada, büyük müttefikler ile yaptığı görüşmelerde ABD yapımı silah satın almak için yabancı hükümetleri ikna ettiği belirtiliyor.

Hasan Çelik

