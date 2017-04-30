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Trump, Duterte’yi Beyaz Saray’a davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’yi Beyaz Saray’a davet etti.

Trump, Duterteyi Beyaz Saraya davet etti

30 Nisan 2017 13:16

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin de ele alındığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Trump’ın Duterte’yi Beyaz Saray’a davet ettiği bildirildi. Açıklamada, liderlerin ne zaman Beyaz Saray’da bir araya geleceğine dair detay verilmezken, iki liderin Kasım ayında Filipinlerde görüşebileceği kaydedildi. İki liderin ABD-Filipinler ilişkilerinin ele alınacağı kaydedilen açıklamada, “Liderler, Filipin hükümetinin ülkeyi uyuşturucudan temizlemek için verdiği sıkı mücadeleyi ele aldı” denildi.

Rodrigo Duterte, geçtiğimiz yıl ABD eski Başkanı Barack Obama ile polemik yaşamıştı. Duterte, Laos’ta Obama ile yapacağı görüşme öncesinde ABD Başkanı’na küfretmişti. Obama da bu açıklamaların ardından Laos ziyaretini iptal etmişti. 

Etiketler: ABD, beyaz saray, Duterte, Filipinler, Trump


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