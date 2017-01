ABD’nin 45’inci başkanı seçilen Donald Trump. Beyaz Saray’da Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama tarafından karşılanmasının ardından yemin töreni için Kongre’ye geçti. Törende Trump’tan önce Başkan Yardımcısı Mike Pence yeminini etti. Trump ise, geniş katılım gerçekleştirilen törende 21 para top atışı esnasında yemin etti. “Ant içerim ki ABD Başkanlığı görevini sadakatle yürüteceğim. ABD anayasasını var gücümle savunacak, müdafaa edeceğim. Tanrı yardımcım olsun” diyerek yemin ettikten sonra konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan olarak ilk konuşmasını gerçekleştiren Trump, konuşmasına Obama’ya teşekkür ederek başladı. “Biz ABD vatandaşları olarak şuanda ulusal bir çabanın içindeyiz” diyen Trump, “Ülkeyi yeniden yapılandıracağız. Uzun bir süre boyunca ABD hakkında karar vereceğiz. Zorluklarla karşılaşacağız. Ama bu işi işli başaracağız. Her yıl basamaklarda bir araya geliyoruz. Başarılı bir şekilde görev değişikliğini gerçekleştiriyoruz. Obama ve First Lady’ye geçiş döneminde gösterdiği çabaları için teşekkür Bugünkü seremoni ancak son derce önemli bir anlama sahip. Bugün sadece görevin bir yönetimden diğerine geçişini gerçekleştirmiyoruz. Washington’dan aldığımız yönetimi halka geri veriyoruz” dedi.

Fabrikaların kapanmasından, halkın fakirlik içinde kaldığından bahseden Trump, “Bunun hepsi değişecek. Burada atma tam şimdi değişim başlayacak. Bu an sizin anınız, bu an size ait. Bugün sizin gününüz kutlama, sizin kutlamanız. ABD sizin ülkeniz. Asıl önemli olan hükümeti hangi partinin kontrol ettiği değil. Hükümetin halk tarafından kontrol edilmesi. 20 Ocak 2017 tarihi her zaman halkın bu ülkenin tekrar yöneticileri olduğu olarak akıllara kazınacak” dedi.

ABD’nin ekonomisinin güçlendirileceğini, sınırlarının korunacağını kaydeden Trump, “Radikal İslam’ı dünyada yok edeceğiz” diye konuştu.

“Bugünden itibaren, yeni bir vizyon yurdumuzu yönetecek. Bugünden itibaren sadece öncelik ABD olacak. Verdiğimiz her karar, öncelikle ABD halkını ve çalışanlarını korumak için verilecek. Sınırlarımızı diğer ülkelerden koruyacağız işlerimizi elimizden alan ülkeler koruyacağız. Korunma büyük bir refaha ve güce gidecek. Sizin için mücadele edeceğim. Son nefesime kadar sizin için mücadele edeceğiz. ABD yine kazanmaya başlayacak. Daha önce hiç olmadığı kadar kazanmaya başlayacak. Sınırlarımızı geri getireceğiz, refahımızı geri getireceğiz, hayallerimizi geri getireceğiz. Yeni yollar yapacağız, köprüler, havaalanları, tüneller inşa edeceğiz”. “Boş sözlerin vakti geçti, artık hareket geçmenin vaktidir” diyen Trump, “Hepimizin kanı aynı kırmızıdır” ifadelerini kullandı.

Yemin törenine hazırlanan Trump protesto edildi

ABD'de bugün gerçekleştirilen yemin töreninin ardından göreve resmen başlayacak olan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelişinin ardından protestolar başladı.

ABD’de tarihi gün devam ederken Beyaz Saray'a ilk adımını atan Trump, Obama tarafından karşılandı. Trump’ın Beyaz Saray’a gelmesinin ardından beklenen protestolar da başladı. Beyaz Saray’ı kongreye bağlayan cadde üzerinde Trump karşıtı binlerce kişi bir araya geldi. “Bizim başkanımız değil” sloganları atan gruba polis müdahale etti.

Trump, yemin için kongre yolunda

ABD’nin 45 inci Başkanı Donald Trump yemin töreni için Kongre’ye gitmek üzere Barack Obama ile Beyaz Saray’dan ayrıldı.

ABD’de tarihi devir teslim töreni, devam ediyor. Kasım ayında ülkenin 45’inci başkanı seçilen Donald Trump, bugün 900 bin kişinin katıldığı törenle görevi Barack Obama’dan teslim alacak. Kongre’de gerçekleştirilecek yemin töreni öncesi Beyaz Saray’a ilk adımını attılar. Beyaz Saray kapısında Barack Obama ve eşi Michelle Obama tarafından samimi bir şekilde karşılanan Donald Trump ve eşi Melaine Trump bir süre Beyaz Saray’da kaldı. Daha sonra ilk olarak Melaine Trump ve Michelle Obama ardından da Donald Trump ve Barack Obama ayrıldı.

Donald Trump, gerçekleştirilecek yemin töreninin ardından görevi resmen Obama’dan devralmış olacak. Törene Hilary Clinton da katılıyor.