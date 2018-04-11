Trump: Hazırlıklı ol, füzeler geliyor

Trump: Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor

ABD ve Rusya arasındaki gerilim Suriye'deki kimyasal saldırı sonrası yeniden tırmandı. Son olarak ABD Başkanı Trump, şok etkisi oluşturan bir açıklama yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya arasındaki tansiyon Suriye'deki saldırı sonrası önlemez bir hızla yükseldi. Rus makamlarından Beşşar Esad rejimini savunan açıklamalara ABD Başkanı Donald Trump şok etkisi oluşturan bir açıklama ile cevap verdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor" dedi.

Trump mesajında şu ifadelere yer verdi: "Rusya, Suriye'yi hedef alacak füzeleri vuracağını söylüyor. Hazır ol Rusya, çünkü füzelerimiz geliyor. İnsanları gazla öldüren bir hayvanla ortak olmamalıydınız."

Geçtiğimiz hafta Esad güçleri tarafından Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma şehrinde gerçekleştirilen kimyasal gazlı saldırıda aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 200'e yakın sivil hayatını kaybetmişti.