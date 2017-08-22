Trump heykelinde 39 bin Euro değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Osnabrück şehrinde ABD Başkanı Donald Trump'ın kafası şeklindeki heykele gizlenmiş 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Alman polisi, A30 otobanı üzerinden Avusturyalı bir sürücüye ait olan aracın kontrolü sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddenin 39 bin Euro değerinde olduğunu bildirdi.

Yetkililer, yapılan kontrolde biri 51 diğeri 17 yaşında iki kişinin uyuşturucuları Hollanda'dan, Almanya'nın Hannover şehrine götürdüklerinin belirlendiğini ifade etti. Olay sonrası hakim karşısına çıkarılan 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Mustafa Tığlı

