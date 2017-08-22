Diğer
Kategoriler

Trump heykelinde 39 bin Euro değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Osnabrück şehrinde ABD Başkanı Donald Trump'ın kafası şeklindeki heykele gizlenmiş 39 bin Euro değerinde uyuşturucu bulundu.

Trump heykelinde 39 bin Euro değerinde uyuşturucu ele geçirildi

22 Ağustos 2017 21:15

Osnabrück şehrinde ABD Başkanı Donald Trump'ın kafası şeklindeki heykele gizlenmiş 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Alman polisi, A30 otobanı üzerinden Avusturyalı bir sürücüye ait olan aracın kontrolü sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddenin 39 bin Euro değerinde olduğunu bildirdi.

Yetkililer, yapılan kontrolde biri 51 diğeri 17 yaşında iki kişinin uyuşturucuları Hollanda'dan, Almanya'nın Hannover şehrine götürdüklerinin belirlendiğini ifade etti. Olay sonrası hakim karşısına çıkarılan 2 kişinin tutuklandığı bildirildi. 

Mustafa Tığlı
 

Etiketler: heykel, Trump


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç